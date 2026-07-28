Calciomercato Roma: la richiesta del Betis per Ezzalzouli è di oltre 40 milioni

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Belghali lascerà il Verona in questa sessione di mercato. Su di lui al momento c'è il forte interesse del Venezia. Il terzino destro classe 2002 però è nel mirino della Roma e dell'Inter ma pure del...
La Roma cerca l'esterno, dopo aver preso Castro. E rimane anche Nusa, a quanto pare, nel mirino. Secondo le informazioni del giornalista la trattativa è dura ma è ancora presto per dire impossibile. S...
Ci sarebbe anche il Newcastle sulle tracce di Ezzalzouli secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna. I bianconeri d'Oltremanica sarebbero pronti a piazzare un'offerta di 50 milioni di euro per...
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