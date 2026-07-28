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Calciomercato Roma: la richiesta del Betis per Ezzalzouli è di oltre 40 milioni

Mercato
di R.P.
martedì, 28 luglio 2026 alle 23:12
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Alla Roma piace Fresneda, spiega il giornalista nel video, ma oltre al terzino si pensa anche all'esterno offensivo d'attacco. 
Il profilo che stuzzica dalle parti di Trigoria è quello di Ezzalzouli del Betis, anche se la richiesta degli andalusi è di oltre 40 milioni di euro. Una cifra alla quale i giallorossi non si vorrebbero avvicinare. 

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