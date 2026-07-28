Retroscena Dovbyk: contatto tra i sanitari di Roma e Bologna in merito alle condizioni dell'attaccante

Nella giornata di oggi Artem Dovbyk sosterrà le visite mediche con il Bologna. L'attaccante ucraino si trasferisce nel club rossoblu con la formula del prestito con diritto di riscatto nell'ambito dell'operazione che ha portato Santiago Castro alla Roma. Il classe 1997 nell'ultima stagione in giallorosso è stato molto condizionato dagli infortuni e a gennaio si è operato a causa di una grave lesione miotendinea alla coscia sinistra. Per questo, come riportato dal quotidiano, nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti tra i sanitari dei due club per ottenere delle rassicurazioni sulle condizioni fisiche del calciatore in vista delle visite mediche. Il Bologna non è assolutamente preoccupato e lo stesso problema di Dovbyk lo hanno avuto diversi calciatori, tra cui Pobega, che hanno recuperato senza particolari problemi.

(corsport)