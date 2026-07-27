Stampa Romana, è scontro con il club giallorosso: "Inaccetabile i giornalisti nei negozi"

La decisione della Roma di ricollocare quattro dipendenti nell’ambito del piano di riorganizzazione aziendale ha generato la reazione di Stampa Romana. Il sindacato dei giornalisti ha espresso un duro comunicato contro il club: "Maglie e gadget venduti da giornalisti negli store dell’A.S. Roma: non è una nuova trovata comunicativa della società calcistica, ma la surreale realtà. È una scelta incomprensibile e inaccettabile quella della Roma che nell’ambito della sua riorganizzazione ha deciso di destinare quattro colleghi ai negozi invece di collocarli, come naturale, nell’ufficio stampa. Una scelta che penalizza la professionalità dei giornalisti e danneggia la stessa azienda. Una situazione che stride con l’immagine di una società che utilizza al meglio le proprie risorse, soprattutto nel giorno in cui a Palazzo Chigi con ministri, sindaco e presidente di Regione si annuncia un altro passo avanti per il nuovo stadio. Stampa Romana chiede all’A.S. Roma di rivedere le proprie decisioni, è e sarà in ogni sede al fianco dei colleghi. La Segreteria dell’ASR"

(stamparomana.it)