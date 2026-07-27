Florenzi: "Gasperini? Avrei voluto essere allenato da lui. La Roma lotterà per entrare ancora nelle prime quattro"

Nuova carriera per Alessandro Florenzi, che ha partecipato all'Europeo di calcio a sette. L'ex calciatore della Roma, a Parco Schuster, ha deliziato il pubblico romano con alcune giocate di assoluta qualità. Al margine dell'evento ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Florenzi ha parlato anche della Roma attualmente guidata da Gian Piero Gasperini.

[...] Passando alla Roma, quanto avrebbe fatto comodo a Gasperini un esterno come Florenzi, e viceversa?

«Viceversa sicuramente (ride, ndr). Mi sarebbe tanto piaciuto essere allenato da lui, per quello che fa esprimere ai suoi esterni, per come interpreta il calcio. Sono fortunato, da tifoso romanista, ad avere un allenatore come Gasperini»

Dove pensa possa arrivare la Roma dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League?

«Non lo so, lo dirà il campo. L'obiettivo dell'anno scorso era molto chiaro e penso sarà lo stesso anche quest'anno: cercare di rientrare nelle prime quattro e fare un campionato dignitoso». [...]

(Il Messaggero)