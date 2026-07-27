Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Liverpool e Manchester City piombano su Mbaye

La Roma sonda il mercato internazionale per trovare degli esterni offensivi in grado di alzare il livello dell'attacco. Nei giorni scorsi si è registrato l'interesse per il giovane Ibrahim Mbaye. Il giovanissimo classe 2008 di proprietà del PSG è un profilo che inevitabilmente piace a Trigoria ma anche a molti altri club europei. Il club francese ha aperto alla cessione ma chiede ben 50 milioni di euro.

Come riportato dal sito, il Manchester City e il Liverpool seguono entrambe molto attentamente l'ala senegalese. Entrambi i club cercano rinforzi in quella zona di campo. Inoltre, negli ultimi giorni c'è stato un interessamento molto concreto da parte dell'Aston Villa, ma il calciatore non ha aperto alla destinazione

(teamtalk.com)