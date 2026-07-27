Castro-Roma, un vero colpo di mercato

E così la Roma piazza il primo colpo di mercato, che ha l'unico torto - nell'immaginario - di arrivare dopo quelli sfumati Greenwood e Summerville. Niente di più sbagliato. Innanzitutto perché la corsa alla seconda punta di strappo e fantasia non si è certo fermata, ma anche per altri tre motivi fondamentali. Primo: la Roma comunque cercava un'alternativa a Malen. Secondo: Castro è sì un centravanti, una prima punta, ma sa anche svariare sull'intero fronte d'attacco e dunque può anche far coppia con l'olandese.

Terzo: è un calciatore forte, di appena 21 anni, che ha già dimostrato in Italia tutto il suo valore andando in doppia cifra nelle ultime due stagioni tra campionato e coppe.

Insomma, Castro rientra a pieno nei titoli "colpi" e non solo negli acquisti di mercato. E per convincersene basti pensare al fatto che uno così sarebbe a pieno titolo un potenziale titolare in tantissime squadre.

Alessandro Vocalelli (Gasport)