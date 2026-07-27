Stadio Pietralata all'ultimo atto: Conferenza di servizi al via

Da ottobre 2022 fino ad oggi, alti e bassi. Accelerate e frenate. Oggi è il giorno della Conferenza di servizi decisoria per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Insieme, nella Sede del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ci sarà Massimo Sessa, Commissario degli Stadi per Euro 2032 e poi tutti gli Enti coinvolti, tra cui il Comune, la Regione, la Città Metropolitana e tutti i vertici della sicurezza pubblica (...)

Ultimo passaggio tecnico che cade in una settimana cruciale: entro venerdì 31 luglio la Figc dovrà infatti indicare alla Uefa gli stadi per l'Europeo. In settimana, dunque, si capirà se in lista la Federcalcio inserirà anche Pietralata. In caso positivo vorrebbe dire che entro marzo 2027 partirà il cantiere, che è il termine indicato dalla Uefa.

(Corsera)