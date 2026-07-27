Pirlo, annuncio ufficiale: "Non sono più candidato per la panchina della Nazionale"

Saltata definitivamente l'ipotesi Pirlo in Nazionale. Lo ha ribadito, con una storia Instagram, questa mattina il diretto interessato: "Per rispetto nei confronti delle Istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, ma dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Nel corso della mia carriera prima da calciatore e oggi da allenatore ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto.

La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia".