Dovbyk al Bologna: la Roma potrebbe pagare una parte dell'ingaggio

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il calciomercato della Roma non si fermerà al solo Castro. Serve un esterno offensivo dopo non aver chiuso Greenwood e Summerville. Il sogno proibito di Gasperini si chiama Nusa, ma una pista, leggend...
Non solo Castro in entrata, la Roma si muove anche in uscita. E secondo il quotidiano in edicola questa mattina ci sarebbe il forte interesse del Rayo Vallecano per Kumbulla. Il difensore è fuori dai...
Saltata definitivamente l'ipotesi Pirlo in Nazionale. Lo ha ribadito, con una storia Instagram, questa mattina il diretto interessato: "Per rispetto nei confronti delle Istituzioni, della Federazione...
Loading