Calciomercato Roma: per Kumbulla interesse del Rayo Vallecano

Non solo Castro in entrata, la Roma si muove anche in uscita. E secondo il quotidiano in edicola questa mattina ci sarebbe il forte interesse del Rayo Vallecano per Kumbulla.

Il difensore è fuori dai piani di Gasperini, fuori dal progetto tecnico. Si cerca una sistemazione e non è detto non possa essere di nuovo nella Liga spagnola.

(Gasport)