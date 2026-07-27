Calciomercato Roma: per Kumbulla interesse del Rayo Vallecano

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Il calciomercato della Roma non si fermerà al solo Castro. Serve un esterno offensivo dopo non aver chiuso Greenwood e Summerville. Il sogno proibito di Gasperini si chiama Nusa, ma una pista, leggend...
Saltata definitivamente l'ipotesi Pirlo in Nazionale. Lo ha ribadito, con una storia Instagram, questa mattina il diretto interessato: "Per rispetto nei confronti delle Istituzioni, della Federazione...
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