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AMICHEVOLE Cannes-Roma 3-3: la doppietta di Lopez riapre i giochi, Oggad pareggia. Wesley espulso nel primo tempo

Ritiro Roma
di R.P.
domenica, 26 luglio 2026 alle 11:29
Formazione Roma-Cannes
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Dopo il doppio sei a zero contro Primavera e Trastevere, la Roma di Gasperini è volata in Francia per affrontare il Cannes in amichevole, un'altra squadra di proprietà dei Friedkin, presenti sugli spalti. Terzo appuntamento della stagione per i giallorossi che hanno alzato sicuramente il livello - ma non più di tanto - dello sparring partner. Il calcio d’inizio è fissato alle 17:30 allo Stade Pierre de Coubertin. Intanto ecco le scelte del tecnico per questa uscita.
CANNES (4-2-3-1): Beunardeau; Makutungu (64' Morgan), Morante, Guého (73' Dié), Corchia (64' Oggad); Gonçalves, Hervieu (73' Ndoye); Kérouédan (64' Hadjem), Noc (64' Lopez), Majid; Gerbeaud (64' Abderrahmane).A disp.:Vanni, Varela, Tran-Van, Almike, Taou.
Allenatore: Mathieu Chabert
ROMA (3-4-2-1): Svilar (46' Gollini); Mancini (46’ Ziolkowski), Ndicka (dal 62' Nardin), Hermoso (46’ Ghilardi); Rensch (dal 62' Angelino), Cristante (dal 62' Giammattei), Bah (46’ Panico), Wesley; Dybala (62' Di Nunzio), Soulé (46’ Lulli); Malen (46’ Dovbyk).
Allenatore: Gian Piero Gasperini
Ammoniti: 18' Wesley, 32' Makutungu.
Marcatori: Dybala 35', 56', Malen 44', Lopez 68', 88'.
Espulsi: 47' Wesley
LA CRONACA DELLA PARTITA
SECONDO TEMPO
88' - Segna di nuovo Lopez per il Cannes e dimezza lo svantaggio.
67' Gol del Cannes'. Eurogol di Lopes che al volo dentro l'area raccoglie un cross di destro e insacca sotto al '7'
55' Gol della Romaaa!!! Servito sull'out di destra, Paulo Dybala si accentra super il difensore avversario accentrandosi e dentro l'area trafigge il portiere sul primo palo
46' - Entrano Dovbyk, Lulli, Ziolkowski, Ghilardi e Panico ed escono Malen, Soulé, Mancini, Hermoso e Bah
PRIMO TEMPO
50' - FINE PRIMO TEMPO
49' - Conçalves ci prova dalla lunga distanza, palla che finisce fuori di non molto dalla porta difesa da Svilar
47' - Secondo cartellino giallo per Wesley, il brasiliano viene espulso e lascia in dieci la Roma. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro
45' - 3 minuti di recupero
44' - Gol della Romaaa!!! Malen segna la rete del 2-0. dopo un gran recupero di Dybala la palla arriva all'olandese, che solo davanti al portiere non può sbagliare
35' - Gooollll della Roma!!! Segna Paulo Dybala su punizione, splendida parabola dell'argentino che insacca il pallone in porta. 1-0 per i giallorossi
32' - Giallo per Makutungu per fallo su Wesley
29' - Wesley serve Malen, il bomber Olandese spalle alla porta se la alza e prova a deviare in porta trovando la risposta di Beunardeau
23' - Dybala cerca nuovamente Malen, che stavolta viene disturbato dall'estremo difensore e non riesce a calciare in porta
18' - ammonito Wesley. l brasiliano commette fallo a due passi dall'area di rigore
14' - Primo squillo per la Roma, con Wesley che cerca Malen al centro dell'area piccola, la difesa del Cannes si rifugia in calcio d'angolo
1' - Inizia la partita allo Stade Pierre de Coubertin
PRE-PARTITA
Le maglie sono pronte: la Roma ha mostrato sui propri profili social le divise che i giallorossi indosseranno nell’amichevole odierna contro il Cannes. Nel video compaiono, tra le altre, le maglie di Dybala, Mancini, Wesley, Malen e Svilar, già sistemate negli spogliatoi in vista del calcio d’inizio.

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