Cannes-Roma, dove vedere l’amichevole in tv e streaming

Dopo il doppio sei a zero contro Primavera e Trastevere, la Roma di Gasperini è volata in Francia per affrontare il Cannes in amichevole, un'altra squadra di proprietà dei Friedkin. Terzo appuntamento della stagione per i giallorossi che hanno alzato sicuramente il livello - ma non più di tanto - dello sparring partner. Il calcio d’inizio è fissato alle 17:30 allo Stade Pierre de Coubertin. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.