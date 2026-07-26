Cannes-Roma, dove vedere l’amichevole in tv e streaming

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Presenza speciale allo Stade Pierre de Coubertin in occasione dell’amichevole tra Cannes e Roma. Sugli spalti c’è infatti anche Ryan Friedkin, vicepresidente del club giallorosso, arrivato per assiste...
Il Rayo Vallecano accelera per Marash Kumbulla. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club di Madrid avrebbe presentato un’offerta contrattuale al difensore della Roma. La società spagnola sta...
Resta in una fase di stallo la pista che potrebbe portare Manu Koné al Manchester United. Secondo quanto riportato dal The Sun, i Red Devils avrebbero momentaneamente frenato sul centrocampista della...
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