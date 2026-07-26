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Cannes-Roma, dove vedere l’amichevole in tv e streaming

Ritiro Roma
di AlessandroLM
domenica, 26 luglio 2026 alle 17:16
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Dopo il doppio sei a zero contro Primavera e Trastevere, la Roma di Gasperini è volata in Francia per affrontare il Cannes in amichevole, un'altra squadra di proprietà dei Friedkin. Terzo appuntamento della stagione per i giallorossi che hanno alzato sicuramente il livello - ma non più di tanto - dello sparring partner. Il calcio d’inizio è fissato alle 17:30 allo Stade Pierre de Coubertin. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

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