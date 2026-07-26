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Cannes-Roma: Ryan Friedkin presente in tribuna

Ritiro Roma
di AlessandroLM
domenica, 26 luglio 2026 alle 18:05
Ryan Cannes-Roma
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Presenza speciale allo Stade Pierre de Coubertin in occasione dell’amichevole tra Cannes e Roma. Sugli spalti c’è infatti anche Ryan Friedkin, vicepresidente del club giallorosso, arrivato per assistere alla prima uscita amichevole della squadra di Gian Piero Gasperini. La sfida ha un significato particolare per la proprietà americana: dal 2023, infatti, la famiglia Friedkin controlla anche il Cannes, club che milita nella terza serie francese. Un’amichevole dunque tutta nel segno della proprietà giallorossa, con Ryan Friedkin presente in tribuna per seguire da vicino la Roma ed il Cannes.

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