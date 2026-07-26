Trigoria, due giorni di pausa per la squadra: mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

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Presenza speciale allo Stade Pierre de Coubertin in occasione dell’amichevole tra Cannes e Roma. Sugli spalti c’è infatti anche Ryan Friedkin, vicepresidente del club giallorosso, arrivato per assiste...
Dopo il doppio sei a zero contro Primavera e Trastevere, la Roma di Gasperini è volata in Francia per affrontare il Cannes in amichevole, un'altra squadra di proprietà dei Friedkin. Terzo appuntamento...
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