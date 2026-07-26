Trigoria, due giorni di pausa per la squadra: mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

La Roma si concede una breve pausa dopo la terza amichevole del ritiro estivo.

L'allenatore Gian Piero Gasperini ha concesso alla squadra due giornate di riposo, previste per domani e per la giornata di martedì. La ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Trigoria è fissata per la giornata di mercoledì con una seduta pomeridiana.