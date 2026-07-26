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Trigoria, due giorni di pausa per la squadra: mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Ritiro Roma
di Paolo Rosi
domenica, 26 luglio 2026 alle 21:38
Malen VAZ
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La Roma si concede una breve pausa dopo la terza amichevole del ritiro estivo.
L'allenatore Gian Piero Gasperini ha concesso alla squadra due giornate di riposo, previste per domani e per la giornata di martedì. La ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Trigoria è fissata per la giornata di mercoledì con una seduta pomeridiana. 

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