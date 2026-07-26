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Calciomercato Roma, Pagano al Cesena: ai giallorossi il 40% sulla futura rivendita

Mercato
di Paolo Rosi
domenica, 26 luglio 2026 alle 22:07
Pagano-Roma
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Nuova operazione in uscita definita dalla Roma per quanto riguarda i giovani cresciuti nel proprio settore giovanile. 
Riccardo Pagano si appresta a diventare un nuovo calciatore del Cesena. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe 2004, reduce dalla stagione vissuta in prestito con la maglia del Bari, ha raggiunto l'accordo con il club romagnolo.
Ad arricchire i dettagli dell'operazione è Lorenzo Canicchio: nell'intesa trovata tra le due società per il trasferimento del giocatore, la Roma si garantisce una clausola a proprio favore che le permetterà di incassare circa il 40% sulla futura rivendita del centrocampista.

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