Calciomercato Roma, Pagano al Cesena: ai giallorossi il 40% sulla futura rivendita

Riccardo Pagano sarà un nuovo giocatore del Cesena https://t.co/S4GyUMX2xF— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 26, 2026
Riccardo #Pagano al #Cesena: storia di ieri pomeriggio 🔙— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 26, 2026
Confermati tutti i dettagli anticipati, la percentuale che mantiene l’#AsRoma sarà attorno al 40% https://t.co/TW7C4eibw3
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