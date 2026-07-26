Calciomercato Roma, dalla Francia: il PSG apre alla cessione di Mbaye, sul talento senegalese i top club europei

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Nuova operazione in uscita definita dalla Roma per quanto riguarda i giovani cresciuti nel proprio settore giovanile. Riccardo Pagano si appresta a diventare un nuovo calciatore del Cesena. Secondo q...
La Roma si concede una breve pausa dopo la terza amichevole del ritiro estivo. L'allenatore Gian Piero Gasperini ha concesso alla squadra due giornate di riposo, previste per domani e per la giornata...
Presenza speciale allo Stade Pierre de Coubertin in occasione dell’amichevole tra Cannes e Roma. Sugli spalti c’è infatti anche Ryan Friedkin, vicepresidente del club giallorosso, arrivato per assiste...
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