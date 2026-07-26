Calciomercato Roma, dalla Francia: il PSG apre alla cessione di Mbaye, sul talento senegalese i top club europei

La Roma continua a seguire con attenzione l'evoluzione del mercato internazionale per individuare i giusti rinforzi sulle corsie esterne. Tra i profili accostati recentemente al club giallorosso figura Ibrahim Mbaye, diciottenne ala offensiva di proprietà del Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riferito da RMC Sport, il PSG non esclude la cessione del giovane talento senegalese a fronte di una proposta economica soddisfacente. La dirigenza parigina ha tuttavia fissato un prezzo particolarmente elevato per il suo cartellino, richiedendo una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Sulle tracce del giocatore, che ha recentemente affidato la procura delle sue prestazioni alla agenzia Gestifute diretta da Jorge Mendes, si sono mossi numerosi top club europei: Tottenham, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Chelsea hanno già effettuato sondaggi esplorativi.

Per la Roma, l'alta valutazione fissata dai campioni di Francia e la forte concorrenza dei principali club della Premier League e della Bundesliga rendono la pista per Mbaye estremamente complessa.

(rmcsport.bfmtv.com)