Coppia d'assi

Terza uscita della Roma del Gasperini bis, dopo il terzo posto conquistato sul filo di lana lo scorso campionato. Primo in trasferta dopo i primi due a Trigoria. Contro il Cannes che fa parte della flotta calcistica dei Friedkin, con Ryan in tribuna, la Roma ha compiuto un'altra tappa di avvicinamento al campionato.

Si riparte della certezze della passata stagione: Dybala e Malen si ritrovano come si erano lasciati, prima che l'olandese andasse al Mondiale e l'argentino si legasse per un altro anno alla Roma. In campo si trovano a memoria, anche se nella passata stagione non hanno avuto tante occasioni per giocare insieme (...)

Eppure si capiscono al volo, con Malen che rientra spesso e partecipa alla manovra offensiva. Per Paulo due gol a un assist a Donny. Avevano segnato insieme anche contro il Trastevere, prima partita stagionale dell'olandese dopo un po' di riposo. Dybala sta bene fisicamente si è preparato durante l'estate ha lavorato anche da solo per cominciare la nuova stagione nel migliore dei modi.

Sa come innescare Malen, che si libera negli spazi stretti per ricevere l'assist del compagno (...). In attesa dei rinforzi che Gasp sta aspettando dopo aver visto svanire Greenwood e Summerville, al Roma ha la certezza di un feeling collaudato nella coppia Dybala-Malen.

Guido D'Ubaldo (Corsport)