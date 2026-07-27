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LIVE - Calciomercato Roma: accordo raggiunto per Castro. Affare da 35 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Inserito anche il prestito di Dovbyk

Mercato
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 27 luglio 2026 alle 10:54
santiago castro
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Santiago Castro sarà un nuovo giocatore della Roma. Tutto fatto per il trasferimento dell'attaccante argentino nella Capitale. Il classe 2004 sarà il primo acquisto dell'estate giallorossa. Inserito anche il prestito di Dovbyk. 
LIVE
12:15 - Artem Dovbyk ha dato l'ok al Bologna. L'attaccante nella giornata di domani farà le visite mediche. 
11:23 - Aggiornamenti anche sul passaggio di Dovbyk al Bologna. Come riportato da Lorenzo Canicchio, l'attaccante ucraino si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto. 
11:12 - Come riportato da Alfredo Pedullà è tutto fatto anche per il prestito di Dovbyk al Bologna.
11:08 - Svelato anche l'ingaggio che percepirà Castro alla Roma:  come riportato da Eleonora Trotta pronto un contratto da 2 milioni di euro annui. 
11:07 - Ulteriori aggiornamenti da Fabrizio Romano: 35 milioni di euro più 2 di bonus è la cifra spesa dalla Roma per Castro. Si lavora per definire il prestito di Castro.
11:05 - Gianluca Di Marzio aggiunge un altro dettaglio importante: per Castro inserita anche una percentuale di rivendita del 10%. 
11:03 - Anche Fabrizio Romano conferma come l'operazione sia ormai finalizzata. Previste nei prossimi giorni le visite mediche. 
11:00 - Conferme anche da Filippo Biafora. Tutto fatto tra Roma e Bologna. Castro alla Roma e Dovbyk pronto a compiere il percorso inverso. 
10:58 -   Come riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha raggiunto l'accordo definitivo con il Bologna per 35 milioni di euro più bonus. Nell'affare è stato inserito anche il prestito di Dovbyk. 

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