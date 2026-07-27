LIVE - Calciomercato Roma: accordo raggiunto per Castro. Affare da 35 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Inserito anche il prestito di Dovbyk

🚨🔴🔵 Bologna have agreed loan deal to sign Artem Dovbyk from AS Roma, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Agreement until June 2027 for Dovbyk who accepted the proposal and will travel for medical on Tuesday. 🇺🇦
Santiago Castro will join AS Roma. 💛❤️ pic.twitter.com/DV0mMA1Z5j
Come anticipato ieri, nella notte sono stati definiti gli ultimi passaggi formali per il trasferimento di Santiago #Castro dal #Bologna all’#AsRoma. Percorre la strada inversa Artem #Dovbyk in prestito con diritto di riscatto 🟨🟥🟦 pic.twitter.com/0hA0OT5hGL— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 27, 2026
Via libera anche per #Dovbyk-#Bologna, mai a un passo dal #Genoa. La trattativa per Castro sarebbe andata a prescindere https://t.co/q7a9q68nts— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 27, 2026
#Castro alla #Roma, cifre confermate: 35 milioni di euro, bonus inclusi, più una percentuale sulla rivendita. Nella capitale l’argentino guadagnerà circa 2 milioni di euro a stagione. #Dovbyk si trasferisce al #Bologna in prestito #calciomercato— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 27, 2026
Affare da 35 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Nella trattativa anche il prestito al @Bolognafc1909 di Artem Dovbyk https://t.co/B0ayZJ8JFK— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 27, 2026
🚨🟡🔴 AS Roma agree deal to sign Santiago Castro as new striker, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Deal done for package fee worth €35m, as @CLMerlo reports — agreement in place between all parties.
Castro, scheduled for medical at Roma in the upcoming days. 🇦🇷 pic.twitter.com/YNlLvwkbbD
Tutto fatto tra #ASRoma e #Bologna per Santiago #Castro: è lui il primo acquisto dell'estate. Accordo anche sul prestito di Artem #Dovbyk ai felsinei@tempoweb— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 27, 2026
ULTIM'ORA MERCATO#Roma, accordo raggiunto col #Bologna per #Castro: operazione da 35 milioni di euro più bonus con il prestito di #Dovbyk in rossoblù #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato— skysport (@SkySport) July 27, 2026
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