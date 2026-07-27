Calciomercato Roma: oggi la risposta definitiva del Lipsia per Nusa

Dopo la definizione dell'affare Castro, Tony D'Amico vuole regalare a Gian Piero Gasperini il tanto voluto esterno offensivo di piede destro. La dirigenza giallorossa, andata a un passo dall'acquisto di Summervillle, lavora per trovare sul mercato un calciatore pronto e in grado di alzare il livello qualitativo dell'attacco. Nei giorni scorsi il nome maggiormente circolato è quello di Antonio Nusa. L'ala classe 2005, però, costa molto: il Lipsia chiede 60 milioni di euro, cifra che di fatto non ha mai permesso alla Roma di accelerare.

Come riportato da Lorenzo Canicchio, però, il club giallorosso ha fatto tutto il possibile per portare a Trigoria il norvegese e oggi si avrà la risposta definitiva da parte del Lipsia.