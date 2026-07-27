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LIVE - Calciomercato Roma: domani le visite mediche di Dovbyk al Bologna. Prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni. Il club giallorosso pagherà parte dello stipendio

Mercato
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 27 luglio 2026 alle 12:14
dovbyk
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Artem Dovbyk vestirà la maglia del Bologna nella prossima stagione. Il centravanti ucraino ha dato l'ok al club rossoblu. Il classe 1997 prenderà, di fatto, il posto di Castro che invece vestirà la maglia giallorossa. Nella giornata di domani l'attaccante farà le visite mediche. Accordo raggiunto per un prestito fino al 2027.
LIVE
14:15 - Come riportato da Simone Valdarchi all'emittente radiofonica, Dovbyk si trasferisce in prestito oneroso con diritto di riscatto al Bologna. Il riscatto è fissato per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. 
(Manà Manà Sport)
13:40 - Come riportato dal sito del quotidiano, la Roma parteciperà a parte dello stipendio da 3,8 milioni di euro dell'attaccante. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.
(gazzetta.it) 
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12:15 - Tutto fatto per il passaggio di Dovbyk al Bologna. L'attaccante ucraino ha dato l'ok al trasferimento e si trasferisce in prestito fino a giugno 2027. Come riportato da Fabrizio Romano domani terrà le visite mediche.
Come riportato dal sito del quotidiano, la Roma parteciperà a parte dello stipendio da 3,8 milioni di euro dell'attaccante. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. 
(gazzetta.it) 
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