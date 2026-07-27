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Calciomercato Roma: per Nusa c'è da trattare con il Lipsia. Nessun dubbio sulle condizioni fisiche. Il norvegese ha aperto al trasferimento

Mercato
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 27 luglio 2026 alle 12:32
Nusa
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La Roma lavora per consegnare l'ala offensiva di piede destro tanto voluta da Gian Piero Gasperini. Sfumato Summerville, la Roma ha reagito chiudendo il primo colpo dell'estate, ovvero Santiago Castro. Ma resta ancora scoperta la casella dell'esterno. Il primo nome sul taccuino di D'Amico è Antonio Nusa. Il classe 2005 del Lipsia piace molto e come riportato dal giornalista non ci sono dubbi sulle sue condizioni fisiche. Inoltre, il norvegese non ha mostrato perplessità sul trasferimento nella Capitale. A rendere complessa l'operazione, quindi, è l'alta richiesta del Lipsia. La Roma sta ancora lavorando con il club tedesco per cercare di trovare l'intesa economica e non ha abbandonato la pista. 
(alfredopedulla.com) 
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