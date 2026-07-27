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Caos Italia: Maldini e Leonardo valutano le dimissioni. Ci sono le ipotesi Ranieri e Zola

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 27 luglio 2026 alle 13:13
trigoria ranieri
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Caos Italia. La nazionale italiana è ancora senza guida tecnica dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo a causa del caso scoppiato per il contratto di sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa. L'ex allenatore della Juventus, dopo Guardiola, era la prima scelta di Maldini e Leonardo che ora potrebbero fare un passo indietro dimettendosi. Ci sarà un incontro con il presidente Giovanni Malagò per capire come e se andare avanti insieme. Le parti sono continuamente in contatto. 
Nel caso dovesse esserci una clamorosa rivoluzione, dopo solamente pochi giorni dall'arrivo di Maldini e Leonardo, come riportato dal giornalista Clemente Mimun su X, Claudio Ranieri e Gianfranco Zola sono due ipotesi concrete per il rilancio del calcio italiano

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