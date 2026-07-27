Caos Italia: Maldini e Leonardo valutano le dimissioni. Ci sono le ipotesi Ranieri e Zola

nomi importanti per il calcio italiano nelle futura organizzazione degli azzurri:ipotesi da Ranieri a Zola— Clemente Mimun (@cjmimun) July 27, 2026
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La Roma sonda il mercato internazionale per trovare degli esterni offensivi in grado di alzare il livello dell'attacco. Nei giorni scorsi si è registrato l'interesse per il giovane Ibrahim Mbaye. Il g...
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