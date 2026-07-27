Calciomercato Roma, dal Marocco: Salah-Eddine vicinissimo al ritorno in Eredivisie

Salah-Eddine, tornato dal prestito al PSV, è fuori dai piani della Roma di Gian Piero Gasperini. Il laterale sinistro non partirà per il ritiro in Galles e la dirigenza giallorossa sta lavorando per trovargli una sistemazione e cercare di monetizzare dalla sua cessione.

Come riportato dal sito, Salah-Eddine è molto vicino a tornare in Eredivisie. Il calciatore classe 2002 è nato in Olanda e conosce benissimo il campionato. La Roma lo prelevò a gennaio 2025 dal Twente. Il suo futuro, quindi, con molta probabilità sarà ancora in Olanda.

(africafoot.com)