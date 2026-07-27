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Calciomercato Roma, dal Marocco: Salah-Eddine vicinissimo al ritorno in Eredivisie

Mercato
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 27 luglio 2026 alle 11:47
Salah-Eddine
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Salah-Eddine, tornato dal prestito al PSV, è fuori dai piani della Roma di Gian Piero Gasperini. Il laterale sinistro non partirà per il ritiro in Galles e la dirigenza giallorossa sta lavorando per trovargli una sistemazione e cercare di monetizzare dalla sua cessione. 
Come riportato dal sito, Salah-Eddine è molto vicino a tornare in Eredivisie. Il calciatore classe 2002 è nato in Olanda e conosce benissimo il campionato. La Roma lo prelevò a gennaio 2025 dal Twente. Il suo futuro, quindi, con molta probabilità sarà ancora in Olanda. 
(africafoot.com) 
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