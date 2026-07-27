Calciomercato Roma, dal Marocco: Salah-Eddine vicinissimo al ritorno in Eredivisie

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La Roma cerca rinforzi per quanto riguarda gli esterni offensivi. Nei giorni scorsi è emerso come a Trigoria sia stato offerto Luiz Henrique, ala sinistra di proprietà dello Zenit. Come riportato dal...
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Caos Italia. La nazionale italiana è ancora senza guida tecnica dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo a causa del caso scoppiato per il contratto di sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa...
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