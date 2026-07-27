Stadio Roma: terminata la riunione della Conferenza dei Servizi

#StadiodellaRoma terminata dopo circa un'ora la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria.a #AsRoma dovrà presentare le controdeduzioni entr il 24 agosto— ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) July 27, 2026
Le associazioni No Stadio sono state ammesse alla Conferenza di Servizi decisoria per #StadiodellaRoma, entrando al MIT hanno annunciato un "articolato esposto" alla Corte dei Conti per criticità economico-finanziarie e un ricorso al Consiglio di Stato per tutelare area boscata pic.twitter.com/tudqqB9hyl— ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) July 27, 2026
Ci siamo: iniziata la riunione della Conferenza dei Servizi sullo stadio della Roma@radio_romanista @ilRomanistaweb pic.twitter.com/xM90YS6NrB— Andrea de Angelis (@deangelisrr) July 27, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Roma cerca rinforzi per quanto riguarda gli esterni offensivi. Nei giorni scorsi è emerso come a Trigoria sia stato offerto Luiz Henrique, ala sinistra di proprietà dello Zenit. Come riportato dal...
La Roma sonda il mercato internazionale per trovare degli esterni offensivi in grado di alzare il livello dell'attacco. Nei giorni scorsi si è registrato l'interesse per il giovane Ibrahim Mbaye. Il g...
Caos Italia. La nazionale italiana è ancora senza guida tecnica dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo a causa del caso scoppiato per il contratto di sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa...
Loading