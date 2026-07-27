Calciomercato Roma: domani le visite mediche di Pagano con il Cesena

Riccardo #Pagano ha raggiunto #Cesena per diventare un nuovo giocatore bianconero. Domani visite mediche e firma sul contratto che legherà il 2004 ormai ex #AsRoma al Cavalluccio per i prossimi tre anni. 🐺👉🏼⚪️⚫️— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 27, 2026
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