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Calciomercato Roma: domani le visite mediche di Pagano con il Cesena

Mercato
di FedericoL
lunedì, 27 luglio 2026 alle 16:18
Pagano-Roma
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Riccardo Pagano è pronto a salutare la Roma. Come scrive Lorenzo Canicchio,il centrocampista classe 2004 ha raggiunto Cesena per diventare un nuovo giocatore bianconero. Domani visite mediche e firma sul contratto che lo legherà per i prossimi 3 anni al club romagnolo.

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