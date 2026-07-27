Calciomercato Roma: domani le visite mediche di Pagano con il Cesena

Riccardo Pagano è pronto a salutare la Roma. Come scrive Lorenzo Canicchio,il centrocampista classe 2004 ha raggiunto Cesena per diventare un nuovo giocatore bianconero. Domani visite mediche e firma sul contratto che lo legherà per i prossimi 3 anni al club romagnolo.

Riccardo #Pagano ha raggiunto #Cesena per diventare un nuovo giocatore bianconero. Domani visite mediche e firma sul contratto che legherà il 2004 ormai ex #AsRoma al Cavalluccio per i prossimi tre anni. 🐺👉🏼⚪️⚫️



Take the pen 🪶 https://t.co/TW7C4eibw3 — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 27, 2026