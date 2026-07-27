Malagò: "A breve il nuovo ct. Brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta..."

"Il ct? Sto lavorando, arriverà entro breve e saprete tutto". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, uscendo dalla sede della Federcalcio per andare nella sede della Lega Nazionale Dilettanti, dove farà un passaggio per il direttivo. Rispondendo al ministro Abodi che aveva detto che "bisogna rimediare alla brutta figura" in relazione a quanto successo con Pirlo, Malagò ha replicato: "Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura".

(ansa)