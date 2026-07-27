Malagò: "A breve il nuovo ct. Brutta figura? Bisogna vedere chi l'ha fatta..."

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Giornata importante per il futuro del nuovo Stadio della Roma. Dopo la Conferenza dei Servizi, alle ore 17:30, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, si è tenuto un incontro ist...
Riccardo Pagano è pronto a salutare la Roma. Come scrive Lorenzo Canicchio,il centrocampista classe 2004 ha raggiunto Cesena per diventare un nuovo giocatore bianconero. Domani visite mediche e firma...
La decisione della Roma di ricollocare quattro dipendenti nell’ambito del piano di riorganizzazione aziendale ha generato la reazione di Stampa Romana. Il sindacato dei giornalisti ha espresso un duro...
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