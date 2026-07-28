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Roma, a Castro la maglia numero 9. Nusa apre: si tratta con il Lipsia

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 28 luglio 2026 alle 8:24
Nusa
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LEGGO (F. BALZANI) - Il cammino di Santiago per il primo colpo per Gasperini. Da oggi, infatti, Castro sarà un nuovo giocatore della Roma dopo l'accordo totale trovato ieri tra il club giallorosso e il Bologna: 35 milioni (bonus inclusi), il 10% di rivendita e l'inserimento in trattativa slegata di Dovbyk che passa ai rossoblù in prestito con diritto di riscatto e parte dello stipendio pagato dai Friedkin. L'argentino ieri sera è sbarcato a Roma e oggi sarà a Trigoria per sottoporsi a un piccolo supplemento di visite mediche e firmare il quinquennale da 2,2 milioni a stagione, poi prenderà proprio la maglia numero 9 lasciata orfana da Dovbyk. Da domani si aggregherà al gruppo e abbraccerà i connazionali Dybala e Soulè.
Un investimento importante voluto fortemente da Gasperini che avrà così una coppia centrale d'attacco formata da Malen e Castro. Niente male. Ora però tutte le attenzioni sono concentrate sulla fascia sinistra dove Gasperini attende due rinforzi di livello. La Roma ha incassato il sì di Antonio Nusa, ma non ancora quello del Lipsia che continua a chiedere quasi 60 milioni per il norvegese.
Per questo le attenzioni del ds D'Amico si stanno rivolgendo altrove e tra gli obiettivi ci sono anche Adingra del Sunderland ed Endrick del Real Madrid, con il nome di Diego Moreira che resta nella lista dei preferiti dal tecnico a patto che lo Strasburgo abbassi le pretese. Movimenti anche in difesa dove si scalda la pista che porta al messicano Reyes del Club America che si è messo in mostra nell'ultimo Mondiale e può ricoprire il doppio ruolo al centro e come terzino. In uscita, dopo Dovbyk, ci sono invece Kumbulla (Rayo) e Salah Eddine (Psv). Ci sarà poi da dirimere il nodo Koné: in caso di cessione del francese, si punta a un top a centrocampo. Tra i nomi graditi quello di Diarra, sempre del Sunderland.

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