Stadio Roma, al via la Conferenza dei Servizi. Gualtieri: “Passaggio fondamentale”

🏟️Stadio AS Roma, avviata la conferenza dei servizi decisoria. Un passaggio fondamentale per il percorso che porterà la città a dotarsi di una nuova infrastruttura sportiva moderna, sostenibile e pienamente integrata con il territorio— Roma (@Roma) July 28, 2026
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