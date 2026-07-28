Stadio Roma, al via la Conferenza dei Servizi. Gualtieri: “Passaggio fondamentale”

Nuovo passo avanti nell’iter per la realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata. È stata infatti emanata la prima ordinanza del Commissario straordinario Massimo Sessa, che punta ad accelerare la procedura di valutazione e approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica presentato dal club giallorosso. L’opera è stata dichiarata di "interesse strategico nazionale". Il provvedimento consente di ridurre alcuni termini delle varie fasi procedimentali e soprattutto di indire la Conferenza dei Servizi decisoria, passaggio centrale verso l’autorizzazione del progetto. Soddisfatto il sindaco Roberto Gualtieri: “L’avvio della Conferenza dei Servizi rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro Stadio della Roma a Pietralata e per il percorso che porterà la città a dotarsi di una nuova infrastruttura sportiva moderna e sostenibile e pienamente integrata con il territorio”. Il primo cittadino ha poi ribadito l’obiettivo di garantire tempi certi e trasparenza, anche in vista delle opportunità legate a Euro 2032. Anche l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha sottolineato come con l’ordinanza firmata prenda il via la fase finale per l’autorizzazione del nuovo impianto.

🏟️Stadio AS Roma, avviata la conferenza dei servizi decisoria. Un passaggio fondamentale per il percorso che porterà la città a dotarsi di una nuova infrastruttura sportiva moderna, sostenibile e pienamente integrata con il territorio



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