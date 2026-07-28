News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Mirko Manfrè nuovo responsabile dell’attività di base del settore giovanile giallorosso

Giovanili
di AlessandroLM
martedì, 28 luglio 2026 alle 19:08
bba manfrè
Aggiungi come fonte preferita su Google
Novità nell’organigramma del settore giovanile della Roma. Mirko Manfrè è il nuovo Responsabile dell’attività di base del vivaio giallorosso, assumendo un ruolo importante nel coordinamento delle prime fasce del percorso di formazione dei giovani calciatori. La società ha ufficializzato la nomina con una comunicazione dedicata: "L’AS Roma comunica che Mirko Manfrè è il nuovo Responsabile dell’attività di base del settore giovanile".
VAI AL COMUNICATO

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

images (33)

Calciomercato Roma: D'Amico pensa a Ezzalzouli del Betis. Ma c'è anche il Newcastle

lug 28, 21:29

 La Roma starebbe pensando, secondo le informazioni riportate dal giornalista, a Abde Ezzalzouli del Betis.  Il marocchino, classe 2001, è fondamentalmente un'ala sinistra che può giocare serenamente...

derossi1

De Rossi: "Quando la Roma mi ha esonerato ero nero. Prima dei derby vomitavo"

lug 28, 21:21

In un'intervista che verrà rilasciata integralmente domani, Daniele De Rossi ha confessato cosa ha passato nel momento in cui è stato esonerato dalla Roma: "Ero inca... nero. Avevo i miei "nemici" e m...

big logo roma 1

Dipendenti ricollocati dalla Roma: giovedì annunciato uno sciopero

lug 28, 20:49

Secondo quanto riportato dal sito, sarebbe stato annunciato uno sciopero dei dipendere della Roma per giovedì 30 luglio. Il motivo è quello di protestare contro il ricollocamento nei di merchandising...

NOTIZIE POPOLARI
Fresneda

Calciomercato Roma, Fresneda nella lista per la fascia: contatti con Sporting ed entourage, la valutazione del club si attesta sui 15 milioni più bonus

lug 28, 13:51
dovbyk cannes

Retroscena Dovbyk: contatto tra i sanitari di Roma e Bologna in merito alle condizioni dell'attaccante

lug 28, 11:02
nusa

Calciomercato Roma, stallo per Nusa: il giocatore prende tempo, il Lipsia non ha bisogno di vendere

lug 27, 22:47
Alajbegovic

Calciomercato Roma: si continua a lavorare per Alajbegovic. Napoli, Juve e Atalanta in corsa ma il Chelsea resta in vantaggio

lug 28, 10:11
soulé cannes

Calciomercato Roma: Soulé proposto al Milan. Il club rossonero apprezza l'argentino

lug 28, 13:26
dovbyk cannes

Dovbyk-Bologna, le cifre dell'affare: prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto tra i 18 e i 20

lug 28, 12:05
VAI AL CANALE
Foto
L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Loading