Calciomercato Roma, occhi su Israel Reyes: distanza con il Club America sulle cifre

La Roma guarda anche in Messico per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato dal portale messicano Excelsior, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Israel Reyes, difensore del Club America capace di giocare sia sulla fascia destra sia nella linea a tre. Al momento, però, resta una distanza importante tra domanda e offerta. La Roma avrebbe valutato il giocatore circa 3 milioni di dollari, circa 2,5 milioni di euro) mentre il Club America partirebbe da una richiesta di 8 milioni, circa 6,8 milioni di euro, che potrebbe abbassarsi fino ad arrivare a 6,5 milioni. Reyes, protagonista anche con il Messico e autore di 147 presenze in tre stagioni e mezzo con il club, spingerebbe insieme al suo entourage per un trasferimento in Europa. La Roma resta interessata, ma non vorrebbe arrivare alle cifre richieste dal Club America.