Calciomercato Roma, Fresneda nella lista per la fascia: contatti con Sporting ed entourage, la valutazione del club si attesta sui 15 milioni più bonus

25 milioni di euro. Arrivano ulteriori conferme sull'interessamento della Roma per Ivan Fresneda. Il laterale destro è il nome più caldo in casa giallorossa per rinforzare le corsie laterali ma la richiesta dello Sporting Lisbona, come riportato da Matteo Moretto, è molto alta: il club portoghese, infatti, chiede circa

Il club giallorosso è molto interessato e monitora la situazione. Lo Sporting, però non vorrebbe cedere il terzino classe 2004.

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Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Ivan Fresneda figura in una ristretta lista di candidati per la fascia destra. La Roma ha già avuto tre colloqui telefonici sia con lo Sporting che con l'entourage dello spagnolo, il cui contratto scadrà tra meno di due anni. La società giallorossa è a conoscenza di una valutazione di mercato di 14-15 milioni di euro più bonus: nonostante il profilo sia molto gradito, per il momento il club ha deciso di non affondare il colpo, preferendo monitorare la situazione in attesa di definire le strategie definitive per il ruolo.