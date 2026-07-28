Calciomercato Roma: si continua a lavorare per Alajbegovic. Napoli, Juve e Atalanta in corsa ma il Chelsea resta in vantaggio

Non è tramontata la pista Kerim Alajbegovic per la Roma. Il gioiellino bosniaco è monitorata da diversi mesi a Trigoria e il direttore sportivo Tony D'Amico, dopo aver messo a referto il primo colpo dell'estate con Castro, lavora in maniera serrata per consegnare almeno un esterno offensivo di alto livello a Gian Piero Gasperini.

Il bosniaco è un profilo che piace ancora, soprattutto dopo il mancato arrivo di Summerville. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso continua a lavorare sotto traccia per il classe 2007 che sta continuando ad allenarsi con il Bayer Leverkusen. In vantaggio sembra esserci il Chelsea, ma Alajbegovic piace molto anche in Italia: oltre alla Roma, infatti, ci sono anche Juventus e Napoli, con l'Atalanta leggermente più defilata.

(La Repubblica)