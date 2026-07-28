Roma Femminile, ufficiale l'arrivo di Maya Doms: contratto fino al 2029 (COMUNICATO)

La Roma femminile ufficializza l'acquisto di Maya Doms. L'Ex Bay FC e Sassuolo, è reduce da un'ottima stagione con la maglia neroverde e ha attirato le attenzioni del club giallorosso. Doms può interpretare diversi ruoli di centrocampo. Sia davanti la difesa sia come mezzala. Ecco il comunicato del club:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Maya Doms.

Maya è una centrocampista che inizia la sua carriera a Stanford per poi essere selezionata dalle Bay FC nel Draft del 2024 della NWSL.

Dopo una stagione negli Stati Uniti si trasferisce a Sassuolo dove nella stagione 2025/26 raggiunge le 25 presenze segnando un gol.

Doms ha firmato un contratto con il Club fino al 2029.

Benvenuta alla Roma, Maya!

(asroma.com)