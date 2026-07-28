VIDEO - Femminile, Doms: "Giocare per la Roma è un sogno che si realizza. Qui c'è fame di successo"

La Roma femminile ufficializza un altro acquisto: Maya Doms è giallorossa. La centrocampista statunitense, dopo aver firmato un contratto fino al 2029, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club:

Perché hai deciso di venire alla Roma?

"Ho deciso di venire alla Roma perché non c'era nemmeno da pensarci. Voglio dire, è sempre stato il mio sogno giocare per un club storico, si da quando sono professionista e questa è un'opportunità che non potevo rifiutare, non solo come giocatrice, ma anche come persona. La Roma ha vinto molto in passato e spero di poter portare altri titoli qua"

Cosa pensi di poter offrire alla squadra?

"Credo di poter dare un grande contributo dal punto di vista fisico visto che provengo dagli Stati Uniti. Penso che l'esperienza al college mi abbia aiutato a crescere come calciatrice dal punto di vista fisico ma allo stesso tempo, credo di essere una regista naturale e sono una giocatrice tecnica, quindi penso di poter apportare queste qualità alla squadra. E poi, sono una gran lavoratrice e questa è una cosa che faccio sempre quando le cose non vanno per il verso giusto: so che posso impegnarmi al massimo e questa è una cosa che posso dare sempre alla squadra"

Hai giocato alla Roma da avversaria. Quali sono state le tue impressioni?

"Sì, purtroppo non ho mai vinto contro la Roma, ma ora che ci gioco è tutta un'altra storia. Comunque, ho sempre ammirato la Roma. Vista dall'esterno, è un club molto ambizioso e ben organizzato, in cui vanno a giocare calciatrici di grande talento. E penso che ci sia fame di successo, ed è un po' per questo che voglio far parte di questo club. E per quanto riguarda i tifosi, credo che la Roma sia la squadra con il maggior numero di tifosi in Serie A per quanto riguarda il calcio femminile ed è bello sapere che ci sono tantissimi tifosi fedeli e appassionati che saranno presenti a tutte le nostre partite"

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

"Non so se ho delle aspettative, semplicemente perché per me è ancora un sogno essere qui e ci vorrà ancora un po' prima che sembri davvero reale. Ma spero solo di poter aiutare la squadra in qualche modo, sia dentro che fuori dal campo, che si tratti di essere una buona compagna di squadra o di interpretare un ruolo che di solito non copro, oppure non giocare quanti minuti vorrei. Io sono qui, semplicemente per aiutare la squadra in ogni modo possibile e spero solo di poter crescere e migliorare come giocatrice, perché so che che qui mi troverò di fronte a delle sfide dato che sono circondata da giocatrici di grande talento e di grande successo che mi metteranno davvero alla prova. E sì, sono qui solo per imparare e divertirmi. Scoprire Roma come città, ma anche dedicarmi allo sport che amo"