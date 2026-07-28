VIDEO - L'arrivo di Dovbyk a Bologna: l'attaccante posa con la sciarpa rossoblu al collo

Dopo l'arrivo di Santiago Castro a Roma nella tarda serata di ieri, pochi minuti fa Artem Dovbyk è atterrato all'aeroporto di Bologna per iniziare la sua nuova esperienza con il club rossoblu. L'ucraino nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto.

Come si vide in un video pubblicato da Gianluca Di Marzio, il centravanti è stato accolto dal direttore sportivo Marco Di Vaio e ha scattato qualche foto con la sciarpa del Bologna al collo. Non era presenti molti tifosi rossoblu ad attenderlo.

.@Bolognafc1909, le immagini dell’arrivo di Artem Dovbyk pic.twitter.com/1c0M2ALlw3 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026

Foto: Account X Gianluca Di Marzio