VIDEO - L'arrivo di Dovbyk a Bologna: l'attaccante posa con la sciarpa rossoblu al collo

.@Bolognafc1909, le immagini dell’arrivo di Artem Dovbyk pic.twitter.com/1c0M2ALlw3— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La nazionale italiana sta vivendo ore di caos. La coppia composta da Maldini e Leonardo ha fatto un passo indietro dopo solamente pochi giorni a causa del mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina...
Dopo due stagioni, Artem Dovbyk lascia la Roma e approda al Bologna. L'attaccante ucraino, mai al centro del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2027...
Ieri, 27 luglio, è entrato in vigore il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito ai giochi inibiti in Italia. Tra questi c'è anche Polymarket, nuovo sponsor della Lazio...
Loading