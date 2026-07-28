Dovbyk-Bologna, le cifre dell'affare: prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto tra i 18 e i 20

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La nazionale italiana sta vivendo ore di caos. La coppia composta da Maldini e Leonardo ha fatto un passo indietro dopo solamente pochi giorni a causa del mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina...
Ieri, 27 luglio, è entrato in vigore il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito ai giochi inibiti in Italia. Tra questi c'è anche Polymarket, nuovo sponsor della Lazio...
Altro colpo in entrata per la Roma femminile di Mister Piovani. Il club giallorosso ha ufficializzato l'acquisto di Bianca Vergani. La calciatrice ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Ecco...
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