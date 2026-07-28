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Dovbyk-Bologna, le cifre dell'affare: prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto tra i 18 e i 20

Mercato
di Fabio D'Ascanio
martedì, 28 luglio 2026 alle 12:05
dovbyk cannes
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Dopo due stagioni, Artem Dovbyk lascia la Roma e approda al Bologna. L'attaccante ucraino, mai al centro del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2027. 
Come riporta l'edizione odierna del quotidiano, si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto. 3 milioni di euro di prestito oneroso e riscatto fissato tra i 18 e i 20 milioni di euro. Il centravanti percepisce 3,6 milioni di euro annui e l'intera somma sarà pagata dal Bologna. 
(La Repubblica) 

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