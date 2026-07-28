FOTO - Instagram, Mancini sempre più giallorosso: il difensore si è tatuato "SPQR" sulla gamba

Gianluca Mancini ha arricchito la sua collezione di tatuaggi. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo social, il calciatore ha mostrato la nuova scritta impressa sulla coscia sinistra: la celebre sigla "SPQR", simbolo storico di Roma e dell'identità cittadina.

Il gesto conferma, ancora una volta, il forte legame del calciatore con la Capitale e con l'ambiente giallorosso, di cui è diventato negli anni uno dei leader e un punto di riferimento per i tifosi.