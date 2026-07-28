FOTO - Instagram, Mancini sempre più giallorosso: il difensore si è tatuato "SPQR" sulla gamba

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Nuovo passo avanti nell’iter per la realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata. È stata infatti emanata la prima ordinanza del Commissario straordinario Massimo Sessa, che punta ad accelerare...
Bryan Cristante e Gianluca Mancini rappresentano ormai due pilastri del progetto tecnico giallorosso. Il noto agente Giuseppe Riso ha fatto il punto sui suoi assistiti, sottolineando il legame profon...
L'innesto di Santiago Castro e la ricerca dei tasselli per completare la rosa di Gasperini animano le discussioni nell'etere romano. Piero Torri analizza l'investimento per l'attaccante argentino, con...
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