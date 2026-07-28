TORRI: "Credo che per Gasperini Castro sia un titolare" - PRUZZO: "Ora devi trovare il Lookman della situazione"

L'innesto di Santiago Castro e la ricerca dei tasselli per completare la rosa di Gasperini animano le discussioni nell'etere romano. Piero Torri analizza l'investimento per l'attaccante argentino, convinto che non si tratti di una semplice alternativa: "Dicono che è arrivato il vice Malen, ma qualcosa non mi quadra (...) Credo che nella testa di Gasperini Castro sia un titolare della Roma". Roberto Pruzzo promuove con entusiasmo il nuovo acquisto, sollecitando però un ultimo sforzo nel reparto offensivo: "Ora devi trovare il Lookman della situazione, necessità in questo momento della squadra per essere completata".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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In tutta la vicenda Castro c’è una cosa che mi infastidisce. Dicono che è arrivato il vice Malen, ma qualcosa non mi quadra: Castro costa più di Malen. Io credo che nella testa di Gasperini, altro che vice Malen, credo che Castro sia un titolare della Roma. Poi nel calcio di oggi con 5 cambi e partite ravvicinate ci sarà spazio per tutti, ma io credo che i due li vedremo in campo in più di un’occasione (...) Io credo che il nome di Fresneda dello Sporting sia da tenere assolutamente in considerazione. Under 21 spagnolo, giocatore di fisicità, di corsa. Non lo conosco benissimo ma credo che la Roma lì abbia bisogno di prendere un giocatore subito (...) Per Nusa le difficoltà sono tantissime, non ultima quella del Lipsia di non aver bisogno di incassare soldi vista la cessione di Diomande a tre cifre. Se la società incassa 100 non ha poi necessità di vendere e il prezzo lo fa il Lipsia, e il Lipsia da quanto si dice non scende sotto i 60 milioni. E non credo che la Roma spenderà 60 per Nusa (...) La Roma forse sta lavorando ad un nome sottotraccia. (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini è uno che ruota tantissimo in attacco. Castro sarà un giocatore che entrerà stabilmente nelle rotazioni e sarà fondamentale (...) Probabilmente la Roma per l’attacco sta lavorando su un nome sotto traccia che non è ancora uscito. Sembra esserci quasi una sorta di maledizione per il ruolo di esterno alto a sinistra, per un motivo o per un altro gli obiettivi sono saltati (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Castro? I soldi non sono mica i nostri, quindi possiamo accettare di buon grado l’acquisto di un calciatore di ottimo livello, che non incide minimamente in quello che è il programma di andare a rinforzare quella fascia. Potevi anche farlo passare come acquisto per la sinistra, e invece ha caratteristiche diverse, io ho accostato Castro a Muriel e non credo di esserci andato lontano (...) Ora devi trovare il Lookman della situazione, necessità in questo momento della squadra per essere completata. Se il terzino non lo trovi ti adatti con quello che hai, ma in avanti credo sia fondamentale. Hai Soulé, Dybala, Castro, Malen, non hai fisicità ma chi se ne frega, sono calciatori tecnicamente di un livello molto alto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Una Roma così argentina penso sia un caso. Castro penso sia un ottimo giocatore, ha caratteristiche diverse. La Roma dovrà prendere un altro giocatore di piede destro ora, un altro terzino, Gasperini vuole due attaccanti, due esterni destri e due sinistri. Quindi bene, hai Soulé, Dybala da un lato, Castro e Malen, quindi stai abbastanza bene (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Nusa? Al momento è molto difficile visto il costo del cartellino del giocatore (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Ieri ho visto Castro felice di essere alla Roma. Adesso bisogna fare altro: la lista dei giocatori sul taccuino giallorosso è ampia, ma il mercato è diventato folle, con prezzi assurdi, e non è facile trovare la quadra proprio per questo. La Roma è una squadra appetibile: non è un problema di attrattività, ma di sostenibilità economica (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)