Femminile, Vergani: "La Roma è un club prestigioso, non ho esitato ad accettare" (VIDEO)

Bianca Vergani è una nuova calciatrice della Roma . Il difensore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali da tesserata giallorossa.

Cosa ti ha spinto a scegliere la Roma?

"La Roma è una società molto prestigiosa e negli ultimi anni nel calcio femminile ha investito tanto e ha vinto molto. Nel momento in cui sono stata contattata non ho esitato ad accettare questa proposta".

Che tipo di difensore sei?

"Sono un difensore a cui piace molto il duello aereo, mi piace impostare e cercare lo scontro fisico. Queste sono le basi del mio modo di interpretare il ruolo".

Cosa ti aspetti da questa avventura in giallorosso?

"Spero di trovare continuità, di dare seguito al lavoro fatto negli scorsi anni e di continuare a crescere in questo prestigioso club".