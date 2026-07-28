Femminile, Ottey: "La Roma è stata un'opportunità a cui non potevo rinunciare" (VIDEO)

Ella Ottey è una nuova calciatrice della Roma Femminil e. La giovane canadese si è presentata ai canali ufficiali del club parlando delle sue ambizioni e del motivo che l'ha portata a scegliere la Capitale per il suo primo contratto da professionista.

Perché hai deciso di unirti alla Roma?

"Ho scelto la Roma perché è uno dei migliori club in Italia. Qui c’è una cultura vincente e l’opportunità di mettersi alla prova e crescere davvero come calciatrice. Senza contare che Roma è una città bellissima, quindi l’opportunità di giocare qui e vivere in questa città incredibile era qualcosa a cui non potevo rinunciare".

C'è un'altra canadese in squadra, Maya Antoine. Sarà utile per ambientarti?

"Sì, decisamente. Maya e io abbiamo molti amici in comune. Anche se non ci siamo mai incrociate durante le nostre carriere nelle nazionali giovanili canadesi, sarà fantastico giocare al suo fianco e imparare da lei".

Che tipo di giocatrice sei?

"Sono un terzino che ama il possesso palla e spingersi in avanti. Sono mancina, gioco come terzino sinistro e mi piace davvero tanto attaccare. Oltre ad assistere le centrocampiste e le attaccanti, amo spingermi molto in alto".

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

"Questo è il mio primo contratto da professionista, quindi sono ovviamente molto grata di essere in un club così prestigioso. Voglio solo cogliere l’opportunità di imparare da tante grandi giocatrici e allenatori che mi circondano, con così tanta esperienza, e spero di competere per qualche trofeo".