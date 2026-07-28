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Femminile, Ottey: "La Roma è stata un'opportunità a cui non potevo rinunciare" (VIDEO)

Roma Femminile
di Paolo Rosi
martedì, 28 luglio 2026 alle 14:23
ella ottey
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Ella Ottey è una nuova calciatrice della Roma Femminile. La giovane canadese si è presentata ai canali ufficiali del club parlando delle sue ambizioni e del motivo che l'ha portata a scegliere la Capitale per il suo primo contratto da professionista.
Perché hai deciso di unirti alla Roma?
"Ho scelto la Roma perché è uno dei migliori club in Italia. Qui c’è una cultura vincente e l’opportunità di mettersi alla prova e crescere davvero come calciatrice. Senza contare che Roma è una città bellissima, quindi l’opportunità di giocare qui e vivere in questa città incredibile era qualcosa a cui non potevo rinunciare".
C'è un'altra canadese in squadra, Maya Antoine. Sarà utile per ambientarti?
"Sì, decisamente. Maya e io abbiamo molti amici in comune. Anche se non ci siamo mai incrociate durante le nostre carriere nelle nazionali giovanili canadesi, sarà fantastico giocare al suo fianco e imparare da lei".
Che tipo di giocatrice sei?
"Sono un terzino che ama il possesso palla e spingersi in avanti. Sono mancina, gioco come terzino sinistro e mi piace davvero tanto attaccare. Oltre ad assistere le centrocampiste e le attaccanti, amo spingermi molto in alto".
Cosa ti aspetti da questa esperienza?
"Questo è il mio primo contratto da professionista, quindi sono ovviamente molto grata di essere in un club così prestigioso. Voglio solo cogliere l’opportunità di imparare da tante grandi giocatrici e allenatori che mi circondano, con così tanta esperienza, e spero di competere per qualche trofeo".

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