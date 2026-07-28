Calciomercato Roma: Soulé proposto al Milan. Il club rossonero apprezza l'argentino

Con l'arrivo di Santiago Castro, la Roma ha sbloccato il proprio mercato in entrata. In ottica uscite, però, rimane il nome di Mati Soulé. L'argentino, nelle ultime settimane, è stato accostato a diversi club ma non c'è stato nessun affondo decisivo. Come riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, nei giorni scorsi il numero 18 giallorosso è stato proposto al Milan. Il club rossonero cerca calciatori in quella zona di campo e apprezza Soulé. Da capire se nei prossimi giorni la situazione possa evolversi.