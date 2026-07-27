Calciomercato Roma, stallo per Nusa: il giocatore prende tempo, il Lipsia non ha bisogno di vendere

Slitta la deadline per Antonio Nusa.

Nonostante la scadenza fissata per la giornata odierna, secondo quanto riportato da Lorenzo Canicchio, il talento norvegese ha deciso di prendersi altro tempo prima di sciogliere definitivamente le riserve sul suo futuro. Sebbene il calciatore abbia già manifestato interesse per il progetto tecnico proposto da Gasperini, resta consapevole che il suo profilo è seguito anche da altri club di primo piano, motivo per cui preferisce analizzare ogni possibile scenario prima di dare il via libera definitivo alla Roma.

La posizione del RB Lipsia ha ulteriormente allentato la pressione sulla trattativa. Il club tedesco, infatti, non ha l'impellente necessità di vendere, soprattutto con l'importante plusvalenza che sta realizzando con la cessione di Yan Diomandé al Real Madrid. Questa solidità finanziaria permette ai tedeschi di gestire le trattative senza fretta, rendendo più complesso il percorso del direttore sportivo Tony D'Amico. I giallorossi restano quindi in attesa di capire se i margini per l'operazione resteranno aperti o se dovranno orientarsi verso altri obiettivi.