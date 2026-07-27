Calciomercato Roma, stallo per Nusa: il giocatore prende tempo, il Lipsia non ha bisogno di vendere

Antonio #Nusa-#AsRoma 👇🏼— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 27, 2026
La deadline era fissata a stasera, ma il calciatore ha deciso di prendere ancora tempo prima di aprire definitivamente ai giallorossi, pur avendo già mostrato interesse nel progetto tecnico di #Gasperini. Nusa sa bene che per lui potrebbero aprirsi anche… https://t.co/U45MtNwA94
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