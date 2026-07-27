Femminile, Jahnukainen: "Ho sempre sognato una squadra come la Roma. Sono pronta a mettermi alla prova" (VIDEO)

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Elisabetta Oliviero si presenta ai tifosi. Dopo l'ufficialità del suo arrivo alla Roma con un contratto valido fino al 2029, la nuova esterna giallorossa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni uffi...
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