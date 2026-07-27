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Femminile, Jahnukainen: "Ho sempre sognato una squadra come la Roma. Sono pronta a mettermi alla prova" (VIDEO)

Roma Femminile
di Paolo Rosi
lunedì, 27 luglio 2026 alle 21:41
jahnukainen intervista
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Sofia Jahnukainen, nuova punta della Roma Femminile, si è raccontata ai canali ufficiali del club all'indomani del suo arrivo nella Capitale. La giovane attaccante finlandese, classe 2006, ha espresso grande entusiasmo per la sfida che l'attende nel campionato italiano dopo le stagioni trascorse in patria.
Com'è stato unirsi a un club come la Roma?
"È fantastico. La Roma è un grande club in Italia e una realtà importante in Europa. Ho sempre sognato di giocare in una squadra così, sono davvero entusiasta".
È la tua prima volta in Italia. Che impressioni hai sul calcio italiano?
"Ho guardato un po' di partite: mi sembra molto tattico e competitivo. Sono pronta a mettermi alla prova".
Che tipo di giocatrice sei?
"Sono un'attaccante creativa a cui piace lavorare tra le linee, creare occasioni per le compagne e segnare".
Cosa ti aspetti da questa esperienza alla Roma?
"Voglio mettermi alla prova e crescere come giocatrice. Sono pronta ad aiutare la squadra il più possibile".

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