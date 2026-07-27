Femminile, ufficiale l'ingaggio di Elisabetta Oliviero: contratto fino al 2029 (COMUNICATO)

La Roma comunica l'ingaggio di Elisabetta Oliviero.

L'esterna di fascia si unisce al progetto giallorosso firmando un contratto quinquennale che la legherà al club fino al 30 giugno 2029. Calciatrice di grande esperienza nel panorama italiano, Elisabetta Oliviero ha costruito la sua carriera vestendo le maglie di Cuneo, Sassuolo, Napoli, Empoli, Sampdoria e Lazio. Nel corso del suo percorso in Serie A, ha totalizzato 196 presenze e messo a segno 10 gol. Dal febbraio 2024 è entrata stabilmente nel giro della Nazionale azzurra, partecipando anche alla spedizione per gli Europei 2025.

(asroma.com)