Femminile, ufficiale l'ingaggio di Elisabetta Oliviero: contratto fino al 2029 (COMUNICATO)

🤝 Benvenuta alla Roma, Elisabetta Oliviero! 🇮🇹#ASRomaFemminile pic.twitter.com/eDuZ2lH471— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) July 27, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Martina Piemonte fa il suo ritorno ufficiale alla Roma Femminile. Dopo la prima esperienza in giallorosso nella stagione 2018/19, l'attaccante torna a vestire i colori che ha definito "speciali per i...
Elisabetta Oliviero si presenta ai tifosi. Dopo l'ufficialità del suo arrivo alla Roma con un contratto valido fino al 2029, la nuova esterna giallorossa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni uffi...
La Roma mantiene attivi i propri radar sul mercato internazionale per quanto riguarda il rafforzamento della corsia di destra. Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta, è confermato l'interesse del...
Loading