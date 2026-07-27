News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Femminile, ufficiale l'ingaggio di Elisabetta Oliviero: contratto fino al 2029 (COMUNICATO)

Roma Femminile
di Paolo Rosi
lunedì, 27 luglio 2026 alle 21:01
oliviero
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma comunica l'ingaggio di Elisabetta Oliviero.
L'esterna di fascia si unisce al progetto giallorosso firmando un contratto quinquennale che la legherà al club fino al 30 giugno 2029. Calciatrice di grande esperienza nel panorama italiano, Elisabetta Oliviero ha costruito la sua carriera vestendo le maglie di Cuneo, Sassuolo, Napoli, Empoli, Sampdoria e Lazio. Nel corso del suo percorso in Serie A, ha totalizzato 196 presenze e messo a segno 10 gol. Dal febbraio 2024 è entrata stabilmente nel giro della Nazionale azzurra, partecipando anche alla spedizione per gli Europei 2025.
(asroma.com)
VAI AL COMUNICATO

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

martina piemonte

Femminile, Piemonte: "La Roma è speciale per me. Mi dà i brividi tornare al Tre Fontane" (VIDEO)

lug 27, 21:37

Martina Piemonte fa il suo ritorno ufficiale alla Roma Femminile. Dopo la prima esperienza in giallorosso nella stagione 2018/19, l'attaccante torna a vestire i colori che ha definito "speciali per i...

oliviero intervista

Femminile, Oliviero: "Ogni giocatrice vuole giocare per club che vogliono vincere titoli. Vogliamo difenderli" (VIDEO)

lug 27, 21:15

Elisabetta Oliviero si presenta ai tifosi. Dopo l'ufficialità del suo arrivo alla Roma con un contratto valido fino al 2029, la nuova esterna giallorossa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni uffi...

fresneda

Calciomercato Roma, confermato l'interesse per Fresneda: servono 15-18 milioni per far cedere lo Sporting

lug 27, 20:37

La Roma mantiene attivi i propri radar sul mercato internazionale per quanto riguarda il rafforzamento della corsia di destra. Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta, è confermato l'interesse del...

NOTIZIE POPOLARI
santiago castro

LIVE - Calciomercato Roma: in serata l'arrivo di Castro, domani le visite mediche. Affare da 35 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita

lug 27, 10:54
Ibrahim-Mbaye-maturita-1758539161416

Calciomercato Roma, dalla Francia: il PSG apre alla cessione di Mbaye, sul talento senegalese i top club europei

lug 26, 21:58
images (29)

LIVE - Calciomercato Roma: stasera Castro in città, appuntamento alle 23:45 a Termini

lug 27, 12:14
Nusa

Calciomercato Roma: oggi la risposta definitiva del Lipsia per Nusa

lug 27, 11:28
Salah-Eddine

Calciomercato Roma, dal Marocco: Salah-Eddine vicinissimo al ritorno in Eredivisie

lug 27, 11:47
Nusa

Calciomercato Roma: per Nusa c'è da trattare con il Lipsia. Nessun dubbio sulle condizioni fisiche. Il norvegese ha aperto al trasferimento

lug 27, 12:32
VAI AL CANALE
Foto
Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Ritiro Roma: partenza per Cannes 26.07.26

Ritiro Roma: partenza per Cannes 26.07.26

Loading