Femminile, Oliviero: "Ogni giocatrice vuole giocare per club che vogliono vincere titoli. Vogliamo difenderli" (VIDEO)

Elisabetta Oliviero si presenta ai tifosi.

Dopo l'ufficialità del suo arrivo alla Roma con un contratto valido fino al 2029, la nuova esterna giallorossa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali ai canali del club, parlando delle motivazioni dietro la sua scelta e delle aspettative per la prossima stagione.

Cosa ti ha spinto a scegliere la Roma?

"Mi ha spinto a scegliere la Roma innanzitutto il bel gioco che esprimono da molti anni. È una società che negli ultimi tempi ha vinto tanto. Credo sia desiderio di ogni giocatrice giocare per un club che aspira a vincere".

Sei una calciatrice d'esperienza anche a livello internazionale. Cosa pensi di poter dare alla squadra?

"Spesso mi chiedo cosa posso dare ma cosa posso imparare da questa squadra, da questa società. Il massimo che posso fare è essere me stessa e cercare di dare sempre la mia positività e la mia voglia di imparare. Sono sicura che dando la mia persona uscirà al meglio la calciatrice che sono".

Da avversaria hai giocato tante partite al Tre Fontane. Che effetto ti faceva il pubblico e come pensi di viverlo ora da giallorossa?

"Sicuramente sarà un effetto totalmente diverso. Il pubblico del Tre Fontane è sempre stato presente per questa squadra. Penso che tutti in silenzio canticchino la canzone della Roma quando si entra al Tre Fontane, che ti dà proprio una sensazione di pieno, una sensazione di calore. È vissuta al contrario e ti chiede energia".

Che stagione ti aspetti?

"Sicuramente mi aspetto una stagione difficile perché il campionato ormai è molto competitivo e credo che dovremmo difendere qualcosa che appartiene a questa squadra e a questa società. Una stagione in cui dovremmo lottare, difendere e cercare di andare più avanti possibile in tutte le competizioni".