Femminile, Piemonte: "La Roma è speciale per me. Mi dà i brividi tornare al Tre Fontane" (VIDEO)

Martina Piemonte fa il suo ritorno ufficiale alla Roma Femminile.

Dopo la prima esperienza in giallorosso nella stagione 2018/19, l'attaccante torna a vestire i colori che ha definito "speciali per il suo cuore". Un rientro emozionante che segna un nuovo capitolo della sua carriera, vissuto con la consapevolezza di chi ha accumulato molta esperienza ma mantiene intatto l'entusiasmo degli inizi.

Torni in giallorosso dopo l'esperienza 2018-19: che effetto ti fa?

"Sicuramente è la prima squadra dove ritorno. La Roma per me è sempre stata speciale nel mio cuore, anche perché avevo 18-19 anni. Per me Roma significa tante cose, sono emozionata ed è molto, molto bello essere qui".

Cosa ti aspetti da questa nuova avventura?

"Non mi piace aspettarmi niente. Voglio godermi questo momento, la Roma, ogni singolo secondo come se fosse l'ultimo, senza ansia. Mi aspetto solo di vivere tutto a mille, le cose belle verranno di conseguenza".

Cosa vuoi trasmettere alle tue compagne?

"Io sono sempre me stessa. Ho fatto tanta esperienza, so di avere tanto dentro e spero di portare la mia energia, trasmettendola ogni giorno, anche nei momenti no. Non devo trasmettere nulla in particolare, conosco quasi tutte le ragazze: hanno sempre dimostrato di lottare fino all'ultimo".

Cosa significa per te tornare a giocare al Tre Fontane?

"Il Tre Fontane è un posto magico. In Italia giochiamo in tanti stadi, ma qui i tifosi e l'ambiente hanno un effetto speciale. Anche da avversaria, entrare lì è un'emozione unica. Ritornare adesso con questa maglia, direi 'casa', mi dà i brividi".