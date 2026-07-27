Femminile, Piemonte: "La Roma è speciale per me. Mi dà i brividi tornare al Tre Fontane" (VIDEO)

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Sofia Jahnukainen, nuova punta della Roma Femminile, si è raccontata ai canali ufficiali del club all'indomani del suo arrivo nella Capitale. La giovane attaccante finlandese, classe 2006, ha espresso...
Elisabetta Oliviero si presenta ai tifosi. Dopo l'ufficialità del suo arrivo alla Roma con un contratto valido fino al 2029, la nuova esterna giallorossa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni uffi...
La Roma comunica l'ingaggio di Elisabetta Oliviero. L'esterna di fascia si unisce al progetto giallorosso firmando un contratto quinquennale che la legherà al club fino al 30 giugno 2029. Calciatrice...
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