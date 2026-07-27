Calciomercato Roma, confermato l'interesse per Fresneda: servono 15-18 milioni per far cedere lo Sporting

La Roma mantiene attivi i propri radar sul mercato internazionale per quanto riguarda il rafforzamento della corsia di destra.

Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta, è confermato l'interesse della dirigenza giallorossa per Iván Fresneda, terzino spagnolo di proprietà dello Sporting.

La valutazione del cartellino del classe 2004 si attesta tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il club portoghese ha manifestato la volontà di non privarsi del giocatore, ma il giocatore è una delle opzioni monitorate dalla Roma per completare la batteria degli esterni a disposizione di Gasperini.