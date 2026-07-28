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Roma Femminile, ufficiale l'arrivo di Ella Ottey: contratto fino al 2029 (COMUNICATO)

Roma Femminile
di Fabio D'Ascanio
martedì, 28 luglio 2026 alle 13:20
Ottey
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La Roma femminile di Mister Piovani ufficializza un altro acquisto. La canadese Ella Ottey è giallorossa e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Ecco il comunicato del club: 
L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Ella Ottey
L’esterna di fascia sinistra arriva alla Roma dopo l’esperienza nel campionato NCAA con le Wisconsin Badgers.
Nel 2021 inizia la sua carriera con le giovanili del Canada, prima con l’U17 e poi dal 2023 con l’U20.
Ottey firma un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2029.
Benvenuta alla Roma, Ella!
(asroma.com) 
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