Roma Femminile, ufficiale l'arrivo di Ella Ottey: contratto fino al 2029 (COMUNICATO)

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Nuovo passo avanti nell’iter per la realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata. È stata infatti emanata la prima ordinanza del Commissario straordinario Massimo Sessa, che punta ad accelerare...
Gianluca Mancini ha arricchito la sua collezione di tatuaggi. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo social, il calciatore ha mostrato la nuova scritta impressa sulla coscia sinistra: la...
Bryan Cristante e Gianluca Mancini rappresentano ormai due pilastri del progetto tecnico giallorosso. Il noto agente Giuseppe Riso ha fatto il punto sui suoi assistiti, sottolineando il legame profon...
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