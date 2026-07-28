Riso (ag. Mancini e Cristante): "Volevo portare via Mancini, ma ha rifiutato tutto per la Roma. Cristante ha 360 partite, entrerà nella storia della Roma"

Bryan Cristante e Gianluca Mancini rappresentano ormai due pilastri del progetto tecnico giallorosso.

Il noto agente Giuseppe Riso ha fatto il punto sui suoi assistiti, sottolineando il legame profondo che unisce entrambi alla Roma. Per Cristante, l'agente ha evidenziato il prestigio raggiunto: "Bryan Cristante è il capitano e non ha mai pensato di lasciare la Roma. Ha 360 partite in giallorosso, entrerà nella storia della Roma per sempre".

Particolare invece il retroscena legato a Gianluca Mancini. Il procuratore ha infatti confessato di aver spinto in passato per il trasferimento del difensore, scontrandosi però con la ferma volontà del calciatore di restare nella Capitale: "Io volevo portarlo via con offerte anche più importanti, ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io l'avrei venduto ma lui ha rifiutato tutto per la Roma. È un gesto che fa per la Roma: gli ho detto che è un pazzo, sono contento perché è felice".