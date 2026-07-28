Lazio, il nuovo sponsor Polymarket oscurato in Italia: il club toglie ogni riferimento dal proprio sito

Ieri, 27 luglio, è entrato in vigore il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito ai giochi inibiti in Italia. Tra questi c'è anche Polymarket, nuovo sponsor della Lazio che ora vede fortemente a rischio l'accordo siglato da 20 milioni di euro. Il club di Claudio Lotito ha tolto sul proprio sito ogni riferimento allo sponsor.

L'attività di Polymarket, ora, viene ritenuta illegale perché gestisce un business di scommesse ma senza concessione statale. Come riportato dal sito, la natura ibrida della piattaforma, a metà tra trading e scommesse, è al centro delle criticità regolatorie. In Italia, qualsiasi attività che consenta di puntare denaro su eventi futuri richiede necessariamente una concessione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

(calcioefinanza.it)